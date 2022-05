Nuova spaccata al negozio di bici, i ladri sfondano la vetrina con un Ducato: danni per 100 mila euro

A nulla sono serviti i sistemi di sorveglianza che nel tempo il negozio ha installato. I ladri hanno colpito nuovamente il Morbiato Racing Bike Sport di Selvazzano Dentro.

Il furto

Hanno colpito nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 maggio, come riporta il Mattino di Padova di martedì 10 maggio. Quattro persone con il volto coperto da un passamontagna hanno sfondato una delle vetrine con un furgone Ducato bianco che sembra sia stato rubato nella città del Santo lo scorso venerdì. Il veicolo è andato avanti e indietro un paio di volte per poi rimanere incastrato nel dissuasore, così la banda ha usato un altro furgone dove ha caricato le biciclette. Ed ecco la fuga lungo via Euganea. I residenti hanno sentito il forte boato e alcuni di loro sono usciti a vedere, gridando per dissuadere i ladri, inutilmente. Sono state rubate le bici più costose di tutto il negozio, per un valore di 50 mila euro, quasi che i malviventi fossero andati a colpo sicuro. La serranda sfondata ha danneggiato altre mountain bike e il danno sembra ammontare a circa 40-50 mila euro. Non è la prima volta che il negozio di via Euganea viene preso di mira. Anche nel maggio dell'anno scorso aveva subito una spaccata.