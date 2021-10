Spaccata in tabaccheria con il palo di un segnale stradale: 38enne arrestato

Una tabaccheria ha subìto una spaccata. Un 38enne ha usato il palo della segnaletica stradale per rompere la vetrina ed entrare.

La spaccata

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 ottobre un 38enne tunisino senza fissa dimora, pregiudicato, ha preso di mira una tabaccheria in via San Marco a Padova. Con il palo di un segnale stradale ha distrutto la vetrina e una volta dentro ha rotto le telecamere, due computer e altri oggetti trovati all’interno del negozio. I carabinieri lo hanno preso prima che potesse scappare. Si era nel frattempo messo in tasca 150 euro presi dalla cassa. L’uomo è stato arrestato per tentato furto e danneggiamento.