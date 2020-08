Spaccata in via San Prosdocimo: «Quanta disperazione c'è per entrare a rubare in una pizzeria d'asporto?»

E’ la terza “spaccata” che subisce, la pizzeria per asporto “La grande bufala”, in via San Prosdocimo 27/a, negli ultimi tre anni. Il titolare, Raffaele Breda, lo avevamo incontrato anche nelle due occasioni precendenti, ha così commentato: «Quanta disperazione deve esserci per entrare in una pizzeria d’asporto a rubare? Cosa pensavano di trovare?».

Le prime due spaccate le aveva subite sempre in estate, a giugno e ad agosto del 2018. «Il vero problema sono i danni che arrecano alle vetrate o all’interno. Perché davvero mi chiedo cosa pensano di trovare. A parte qualche birra e qualche coca cola, qui al massimo se gli va bene trovano un prosciutto». Gli chiediamo cosa è stato portato via dalla o dalle persone che si sono introdotte nella sua pizzeria d’asporto la notte tra giovedì e venerdì 7 agosto: «Hanno portato via un vecchio telefono, che oggi non vale nulla. E nient’altro. Per fortuna non hanno fatto altri danni oltre alla finestra forzata per entrare. Sono stai anche educati», cerca di scherzarci su, Breda.