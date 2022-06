Spacciava fuori dal bar, arrestato nigeriano

Si muoveva con fare sospetto nei pressi del "Bar delle Terme" di Abano Terme. Aveva cominciato anche ad infastidire alcuni avventori. E' stato a questo punto che qualcuno ha chiamato il 112. I fatti sono accaduti ieri, 27 giugno 2022 poco prima di mezzogiorno. Sul posto si sono portate due pattuglie dei carabinieri della Radiomobile e della stazione di Galzignano. Quando lo straniero, un venticinquenne nigeriano, ha visto il personale in divisa, invece di tranquillizzarsi, è diventato ancora più nervoso, evitando in un primo momento di farsi identificare. Da una successiva perquisizione i militari dell'Arma l'hanno trovato in possesso di oltre 17 grammi di eroina e di 125 euro in banconote di piccolo taglio probabile provento di precedente attività illecita. L'uomo è stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.