Sorpresi a spacciare nella notte, picchiano i poliziotti e cercano di fuggire: arrestati

Una volta sorpresi a spacciare hanno cercato di fuggire, ma una Volante della polizia li ha anticipati, bloccandoli. Due 18enni tunisini sono stati arrestati per spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti

Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 luglio diversi residenti di piazza Dalla Vecchia, all’Arcella, hanno chiamato il 113 per segnalare che due spacciatori stavano facendo affari sotto casa loro. E una volta arrivati, gli agenti hanno visto due giovani che mostravano involucri di nylon ad alcuni italiani, intenti a comprare. Gli spacciatori, alla vista della polizia, hanno intascato le dosi di droga e si sono dati alla fuga, cercando di imboccare il passaggio pedonale. Ma dall’altra parte, all’altezza di via Moretto da Brescia, si era appostata un’altra volante per bloccare la loro corsa. I due non si sono dati per vinti e hanno tirato calci e pugni: uno degli agenti ha riportato la distorsione del polso e diverse escoriazioni, guaribili secondo i medici in 5 giorni. Alla fine i due 18enni hanno dovuto cedere. Addosso avevano 17 dosi di cocaina, per un totale di quasi 9 grammi, 17 stecchette di hashish del peso complessivo di oltre 33 grammi e anche 895 euro in contanti. Sono entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali: il Tribunale di Padova ha emesso nei loro confronti il divieto di dimora nel comune. Sono stati denunciati anche per falsa attestazione a pubblico ufficiale (avevano detto di essere minorenni) e la loro pratica è finita all’ufficio immigrazione per l’espulsione.