Spacciava cocaina in casa: tradito da un suo acquirente, è stato arrestato

I carabinieri lo hanno tenuto d’occhio e una volta confermati i loro sospetti hanno arrestato un 47enne di Montegrotto Terme.

I fatti

Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio i carabinieri della stazione di Montegrotto hanno effettuato un appostamento in viale Della Stazione. Hanno notato un noto consumatore di stupefacenti di 46 anni allontanarsi da un’abitazione: aveva appena comprato due grammi di cocaina. L’appartamento, dove viveva un 47enne, è stato perquisito e i carabinieri hanno trovato 105 grammi di cocaina, 425 euro in contanti (sicuramente denaro proveniente dalla vendita di droga), una bilancia e materiale per il confezionamento. L’acquirente è stato segnalato in Prefettura come assuntore, mentre lo spacciatore è stato arrestato e portato in carcere. La droga e il resto del materiale sono stati sequestrati.