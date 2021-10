Due arresti e un'espulsione: il bilancio di un fine settimana di lavoro per la Squadra mobile

Due arresti e un’espulsione, sono il bilancio dell’attività degli agenti della Squadra mobile di un fine settimana.

I fatti

Nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 ottobre i poliziotti hanno rintracciato un 29enne croato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Padova. La misura è stata messa come aggravio al divieto di dimora in Veneto dopo che gli agenti avevano trovato il 29enne con hashish e piante di marijuana. Ora si trova in carcere, così come un 45enne tunisino pregiudicato sorpreso alla Stanga con 41 grammi di cocaina chiusi in ovuli termosaldati nascosti nel vano caldaia di casa. È stato mandato, invece, al centro rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) un tunisino di 18 anni pregiudicato per reati in materia di immigrazione: il giovane è stato pizzicato mentre cedeva due grammi di eroina a un cittadino italiano.