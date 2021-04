Gestiva un intenso giro di spaccio, 28enne scoperto dai carabinieri e arrestato

Da qualche tempo i carabinieri lo tenevano d’occhio. E alla fine le prove sono state schiaccianti per un 28enne che è stato arrestato.

Il fatto

Nella mattinata di mercoledì 21 aprile i carabinieri della stazione di Prato della Valle con il nucleo cinofili di Torreglia hanno effettuato la perquisizione che ha confermato le ipotesi degli inquirenti. Un 28enne di Padova è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno scoperto la sua intensa attività di spaccio. Durante la perquisizione sono stati trovati 3 chili di marijuana e 11 grammi di hashish infilati in nascondigli dentro casa e in macchina. Aveva anche 3.950 euro in contanti, ritenuti i proventi dello spaccio. Tutto è stato sequestrato e il 28enne è finito in carcere a Trento.