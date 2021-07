Sorpreso con più di un etto di droga al capolinea degli autobus: arrestato per spaccio

Aveva con sé 15 ovuli, alcuni pieni di eroina, altri di cocaina per un peso complessivo di oltre un etto di droga. I carabinieri lo hanno arrestato per spaccio

Si aggirava alla stazione degli autobus in via della Pace, lo sguardo sfuggente, il sudore a tradire la tensione. E ne aveva ben donde con tutta la droga che aveva con s’è.

L’arresto

Nel pomeriggio di lunedì 12 luglio i carabinieri della stazione di Padova principale con i colleghi del IV Battaglione carabinieri “Veneto” di Mestre (Venezia) hanno arrestato per spaccio un 41enne nigeriano, pregiudicato e senza fissa dimora. L’uomo è stato notato mentre faceva avanti e indietro tra le pensiline del capolinea degli autobus in via della Pace, quasi aspettasse qualcuno. I carabinieri lo hanno perquisito trovando 11 ovuli di eroina per quasi 47 grammi e altri 4 ovuli di cocaina per un peso di oltre mezzo etto. Non è stato facile bloccarlo, il 41enne ha opposto una ferma resistenza ma alla fine i carabinieri sono riusciti ad ammanettarlo e portarlo al comando.