Sorpreso a vendere cocaina: spacciatore arrestato e acquirente segnalato in Prefettura

È stato sorpreso a vendere cocaina sulla strada: la polizia lo ha arrestato e ha segnalato in Prefettura l’acquirente.

I fatti

Erano quasi le otto di sera di giovedì 23 luglio quando un ragazzo di 23 anni di origine nigeriana senza fissa dimora si trovava in una laterale di via Sorio. Gli agenti hanno visto un’auto accostare vicino al marciapiede e il ragazzo, figura nota alle forze dell’ordine, ha confabulato con il conducente. Sono stati entrambi fermati: il 23enne stava vendendo un grammo di cocaina all’uomo all’interno dell’auto, un italiano. Il 23enne è stato arrestato mentre l’altro è stato segnalato come assuntore alla Prefettura.