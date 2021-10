Sorpresi con la droga in auto, ne avevano altra a casa: due 19enni arrestati

Due 19enni sono stati arrestati per detenzione e spaccio: la polizia li ha sorpresi con a droga in auto e poi ha proceduto alla perquisizione domiciliare.

L’arresto

Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 ottobre due 19enni (uno di Fondi, Latina, e uno di Padova) sono stati notati dalla polizia in via Po’: erano fermi in auto, forse in attesa di qualcuno. Quando hanno visto la volante hanno messo in moto e si sono allontanati. Fermati al confine con Limena, i poliziotti hanno perquisito l’auto trovando sotto il sedile 2 grammi di hashish e altrettanti tra l’elastico della tuta indossata dal padovano. Avevano anche 360 euro in contanti, probabilmente il guadagno dello spaccio. A casa dei due ragazzi, che abitano entrambi in zona Stanga, gli agenti hanno trovato quasi quattro etti di hashish nel borsone della palestra del 19enne di Fondi e altri 20 grammi della stessa sostanza nel comò del padovano. I due sono stati arrestati: per il 19enne di Fondi il tribunale ha disposto l’obbligo di firma.