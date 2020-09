Sorpreso a spacciare marijuana in aperta campagna: arrestato un 19enne

Si trovava in mezzo a un campo con un altro ragazzo e parlottavano vicini. I carabinieri di Galzignano Terme si sono subito insospettiti e avevano ragione: era in corso la vendita di una dose di marijuana.

La vicenda

Nella tarda serata di mercoledì 2 settembre, intorno alle 23.30, i carabinieri hanno notato un 19enne di Galzignano con un altro ragazzo di 20 anni di Abano Terme. Li hanno perquisiti trovando 5 grammi di marijuana addosso al primo e 0,76 al secondo. A casa del 19enne, inoltre, hanno trovato altri 36 grammi di marijuana e 860 euro in contanti, guadagnati spacciando. È stato tutto sequestrato e il 19enne è stato arrestato, posto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima. L’altro ragazzo è stato segnalato in Prefettura come assuntore.