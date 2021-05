Spacciano cocaina e si dividono il bottino: arrestati due pusher dalla Squadra mobile

Gli sguardi nervosi, lo scambio, la testa che si gira a controllare. Non abbastanza. Due pusher sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile.

L’arresto

Era lunedì 3 maggio e i poliziotti della sezione criminalità diffusa della Squadra mobile stavano passando per via Annibale da Bassano. Qui un 34enne di Gallarate (Varese) si è incontrato con un uomo di colore e insieme si sono incamminati in via Dalmazia. Poco dopo si è avvicinato un altro ragazzo straniero a bordo di una bici che ha consegnato qualcosa al 34enne e poi se ne è andato con il connazionale a cui ha passato delle banconote. I poliziotti non hanno lasciato loro il tempo di allontanarsi. L’uomo in bicicletta è un 31enne nigeriano che aveva ceduto due dosi di cocaina al 34enne per cento euro, somma divisa con il connazionale di 28 anni. Il cliente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore mentre i due pusher sono stati arrestati. Al rito direttissimo il giudice ha stabilito per il 28enne che ha patteggiato 4 mesi di carcere e 800 euro di multa, mentre il 31enne ha il divieto di dimora in provincia di Padova.