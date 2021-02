Nasconde la droga in bocca, viene visto cederla a un cliente: 22enne arrestato

Nascondeva l’involucro di cocaina nella bocca: gli agenti della Squadra mobile lo hanno visto mentre lo estraeva e lo vendeva a un cliente. È stato arrestato.

L’arresto

Nel primo pomeriggio di giovedì 4 febbraio i poliziotti della Mobile hanno notato in vicolo Buonarroti un italiano avvicinarsi a un 22enne nigeriano, già denunciato una volta per spaccio. Il giovane si è tolto qualcosa dalla bocca e lo ha consegnato all’altro, ricevendo in cambio 50 euro. Si trattava di un involucro con poco meno di 1 grammo di cocaina. I poliziotti hanno bloccato il pusher che però si è dato subito alla fuga. Ma in via Tre Venezie la sua corsa è terminata con le manette ai polsi.