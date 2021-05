Pizzicato con 50 dosi di cocaina vicino a un centro commerciale: spacciatore 22enne arrestato

Si aggirava nei dintorni di un centro commerciale con 50 dosi di cocaina. Ma non ha fatto in tempo a venderle tutte perché è stato arrestato dai carabinieri.

L’arresto

Erano le due del pomeriggio di martedì 4 maggio quando i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno notato un 22enne tunisino senza fissa dimora e irregolare. Il giovane stava passeggiando nei dintorni del centro commerciale Il Borgo in via Romana Aponense a Padova e sembrava in attesa di qualcuno. I carabinieri lo hanno avvicinato e perquisendolo hanno trovato 30 grammi di cocaina suddivisi in 50 dosi che il giovane contava di vendere quel pomeriggio. Aveva anche 270 euro, denaro che gli era stato dato dai clienti visti in precedenza. Ammanettato con l’accusa di detenzione a fini di spaccio, lo spacciatore è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo in tribunale.