Pizzicato con tutto l'occorrente per spacciare: 20enne denunciato

È stato pizzicato dai carabinieri con cocaina e bicarbonato, tutto l’occorrente per realizzare qualche dose di crack. È scattata la denuncia.

Il fatto

Nella tarda serata di domenica 8 agosto i carabinieri di Galzignano Terme stavano effettuando un controllo per scovare spacciatori e a Due Carrare si sono imbattuti in un ragazzo sospetto. Si tratta di un 20enne di Bovolenta che camminava nervoso, guardandosi spesso attorno. I militari hanno quindi deciso di perquisirlo e gli hanno trovato addosso 3 grammi di cocaina suddivisi in 6 involucri, 500 grammi di bicarbonato (unito alla cocaina si ottiene il crack) e un bilancino di precisione. Gli è stato sequestrato tutto ed è stato denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.