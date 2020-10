Trovato con la cocaina in tasca cerca di depistare i carabinieri dando false generalità

Ha dato nome e generalità falsi dopo aver tentato la fuga. I carabinieri di Vigodarzere lo hanno arrestato.

Il fatto

Nella serata di martedì 6 ottobre un 28enne tunisino senza fissa dimora si trovava in via Fornace Morandi dove, appena notati i carabinieri, ha cercato di scappare. Bloccato, aveva 3 grammi di cocaina e ha cercato di ingannare i carabinieri dando false generalità. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e false attestazioni sulle proprie generalità.