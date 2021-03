Nasconde degli involucri di cocaina tra gli arbusti, viene visto dalla polizia e arrestato

Gli agenti hanno visto l’uomo girare con un’auto che sapevano essere stata utilizzata da un’altra persona che un mese prima aveva causato un incidente, senza prestare soccorso. Seguendolo, hanno scoperto che stava commettendo un reato.

Il fatto

Nella tarda mattinata di giovedì 25 marzo gli agenti della Squadra mobile hanno visto uscire un 35enne tunisino pregiudicato e irregolare da un’abitazione in via Dei Tigli a Padova. Stava guidando una Fiat 500 che i poliziotti conoscevano bene: un mese prima una persona aveva causato un incidente con quel mezzo e non si era fermata a prestare soccorso alla vittima investita. Hanno deciso così di seguirlo fino a via Ceron. Qui il 35enne ha raggiunto la recinzione di una casa e ha nascosto qualcosa tra gli arbusti. Una volta bloccato, gli agenti hanno scoperto che si trattava di 10 involucri di cocaina e durante la perquisizione domiciliare hanno trovato 4.480 euro in contanti, probabilmente i guadagni dello spaccio. Oltre ad essere arrestato per detenzione a fini di spaccio, l’uomo è anche indagato perché guidava senza avere la patente. Il tribunale ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in Veneto.