Finiscono nei guai dopo una perquisizione, i carabinieri trovano la cocaina: arrestati

Pizzicati con la cocaina in casa, hanno deciso di patteggiare. I carabinieri hanno arrestato due persone per detenzione di droga a fini di spaccio.

L’arresto

Nella serata di sabato 20 novembre i carabinieri del Nor sezione Radiomobile hanno effettuato una perquisizione in un appartamento di via Cairoli a Padova occupato da due pregiudicati tunisini di 27 e 17 anni. I militari hanno trovato 15 grammi di cocaina già divisi in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1.430 euro in contanti. Il 27enne è stato anche denunciato per false attestazioni sull’identità personale perché ha cercato di convincere i carabinieri di essere minorenne. Entrambi hanno patteggiato: il 27enne è stato condannato a un anno e ha il divieto di dimora in Veneto, il 17enne a 8 mesi.