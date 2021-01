Pizzicato dai carabinieri con la cocaina in tasca cerca di fuggire: 27enne denunciato

Quando ha visto i carabinieri ha cercato di scappare, consapevole che la cocaina che aveva in tasca poteva metterlo nei guai. È stato denunciato.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 19 gennaio i carabinieri del Radiomobile di Padova hanno notato un 23enne tunisino irregolare in via Matteotti. Il ragazzo aveva un atteggiamento sospetto e quando ha visto i carabinieri avvicinarsi si è dato alla fuga. Bloccato pochi minuti dopo, ha cercato di divincolarsi e ha fornito delle false generalità. In tasca aveva 4 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 3 grammi. Il ragazzo è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione della propria identità personale.