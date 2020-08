Si sono messi in tasca migliaia di euro spacciando: sorpresi in flagranza dai carabinieri

In tasca avevano migliaia di euro dopo una serata passata a spacciare. Ma sono stati sorpresi in flagranza dai carabinieri di Mestrino, che stavano effettuando un controllo con il nucleo cinofili di Torreglia.

Il fatto

Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto sono stati arrestati per spaccio due tunisini di 32 e 39 anni. Il primo vive a Padova, il secondo a Rubano e con obbligo di dimora. Proprio a Rubano sono stati visti cedere un involucro con 0,5 grammi di cocaina a un 42enne di Curtarolo. I carabinieri li hanno perquisiti e hanno trovato 900 euro in tasca al 32enne mentre l’altro aveva addosso 26 involucri di cocaina (per complessivi 15 grammi) e 12.900 euro in contanti. Il denaro era probabilmente il frutto dello spaccio ed è stato sequestrato assieme alla droga. I due sono in carcere.