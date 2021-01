Il veloce scambio di droga avviene sotto gli occhi dei poliziotti: pusher arrestato

Il pusher in bici, l’acquirente in auto. Ecco, lo scambio di mano. Il tutto sotto gli occhi della Squadra mobile che ha fermato entrambi.

Il fatto

Era la sera di sabato 9 gennaio e gli agenti della sezione Contrasto al crimine diffuso della Squadra mobile stavano effettuando un servizio in via Maroncelli. Ad un certo punto hanno notato un nigeriano di 34 anni, irregolare in Italia e pregiudicato per reati inerenti allo spaccio, che ha fermato la bici vicino a un’auto. Il conducente ha abbassato il finestrino e i due si sono scambiati qualcosa. Prima che se ne andassero ognuno per la propria strada, i poliziotti li hanno bloccati. L’autista e il passeggero avevano mezzo grammi di cocaina mentre il pusher 88 euro, parte ricavato della vendita di cocaina, parte provento di altri traffici illeciti. Il 34enne è stato arrestato e alla direttissima il giudice ha stabilito una condanna di 8 mesi di reclusione con presentazione quotidiana in questura, mentre i due acquirenti sono stati sanzionati per uso personale di droga.