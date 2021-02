Sorpreso a spacciare all'interno di un complesso condominiale: 42enne arrestato

Era una delle sue piazze di spaccio ma invece dei soliti clienti ci ha trovato i carabinieri. È stato arrestato in flagranza di reato.

Il fatto

Era la mattina di giovedì 18 febbraio, pieno giorno. Un 42enne tunisino, irregolare e senza fissa dimora, si trovava all’interno di un complesso condominiale in via Monti, uno dei luoghi dove era solito spacciare. I carabinieri del Nor sezione radiomobile lo hanno sorpreso con dieci involucri contenenti 6 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, materiale che è stato sequestrato. L’uomo è stato ammanettato e portato nelle camere di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo.