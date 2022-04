Cerca di attirare clienti tra gli sportivi sul Lungargine: pusher denunciato

Uno nascondeva la droga dentro a un brick per il tè, un altro cercava di adescare clienti tra gli sportivi che corrono sul Lungargine. Due pusher sono stati denunciati, un altro giovane è stato trovato con un coltello.

I fatti

Nel corso dei controlli i poliziotti della Squadra mobile hanno fermato due spacciatori. Il primo è un tunisino di 19 anni, irregolare, che è stato notato sul Lungargine Zanon. Si spostava tra gli alberi e cercava di avvicinare i passanti che svolgevano attività sportiva, come a voler proporre qualcosa. I poliziotti si sono avvicinati e non appena si sono presentati, il 19enne è corso via. L’inseguimento è durato poco e gli agenti hanno scoperto che addosso aveva alcuni involucri di cocaina e banconote di piccolo taglio. È stato denunciato e accompagnato a un centro rimpatri per l’espulsione. Il secondo, invece, è stato visto in via Bernina, all’interno dell’Area Funghi: è un 24enne nigeriano che è stato visto inserire alcuni involucri (di quella che poi si è scoperta essere marijuana) dentro un brick da tè e appoggiarlo sul davanzale della finestra. Anche lui è stato denunciato. Infine, un 21enne tunisino con precedenti per lesioni e spaccio è stato fermato in via Ragusa: aveva un coltello da caccia lungo 20 centimetri. Poco dopo, durante un controllo tra piazzetta Sartori e piazzetta Conciapelli, tre giovani sono scappati a bordo di monopattini elettrici non appena hanno visto i poliziotti. Lì è stata trovata una pistola a salve scacciacani nera senza il tappo rosso.