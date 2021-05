Spaccio di droga: due arresti all'Arcella

In zona Arcella, un equipaggio della Squadra Mobile ha denunciato un 28enne nigeriano perché trovato in possesso di cocaina ed eroina e un diciottenne padovano, per spaccio di hascish

Controlli

Il primo è stato notato in via Berti, mentre si accingeva ad entrare in un condominio dopo aver ben controllato di non essere seguito né visto da alcuno. Fermato, negava di abitare nel palazzo, benché trovato in possesso di un mazzo di chiavi che consentiva agli agenti di individuare l’appartamento presso cui lo stesso dimorava di fatto. All’interno della stanza da letto da lui occupata i poliziotti hanno rinvenuto e sequestro alcuni grammi di eroina e cocaina confezionate in dosi.

Garage

Il diciottenne invece è stato colto nell'atto di cedere pezzi di hascish nel suo garage. I poliziotti avevano notato un continuo ed insolito via vai, in via Filelfo. Da dei controlli sono stati rinvenuti circa cinquecento euro, un panetto di "fumo" e alcuni pezzi avvolti nel cellophane pronti ad essere ceduti. Tratto in arresto, il giovane è stato sottoposto ai domiciliari a disposizione della Procura, in attesa della convalida e del giudizio direttissimo.