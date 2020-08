Individuati due spacciatori grazie alle segnalazioni: colpiti da ordine di espulsione

Le segnalazioni dei cittadini hanno permesso di individuare due spacciatori, colpiti entrambi da un provvedimento di espulsione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Nella mattinata di giovedì 27 agosto gli agenti si sono recati di fronte alla sede dell’Inps di via Nancy perché diversi cittadini avevano segnalato una coppia di spacciatori che abitualmente vendevano droga in quella zona. I due, un 28enne e un 30enne, entrambi tunisini e senza documenti, sono stati accompagnati in questura. Avevano precedenti per reati in materia di stupefacenti, immigrazione e contro il patrimonio. Il 28enne è stato colpito da provvedimento di espulsione mentre il 30enne, dopo essere stato sottoposto a tampone, è stato accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Bari per essere espulso.