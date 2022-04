Sorpresi al parco pubblico con quasi un etto di hashish: 4 giovani denunciati

Si trovavano in un parco pubblico la sera. E, probabilmente, prevedevano una serata scoppiettante visto che avevano quasi un etto di hashish e della marijuana.

Il fatto

Era la sera di domenica 10 aprile quando quattro ragazzi si sono incontrati in un parchetto pubblico di Cittadella: un 19enne di Galliera Veneta, un 20enne di Tombolo e uno di Villa del Conte, e un 29enne romeno residente a Tombolo. I quattro stavano parlando appartati quando i carabinieri che passavano di lì, li hanno notati. Si sono avvicinati e hanno chiesto loro di vuotare le tasche. I quattro non hanno avuto scelta. In tutto avevano 95 grammi di hashish e poco più di 2 grammi e mezzo di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. I carabinieri hanno fatto partire le denunce il mattino dopo.