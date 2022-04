Denunciato per spaccio 31enne: in casa aveva droga e materiale per il confezionamento

Lo ha tradito la perquisizione. I carabinieri hanno trovato a casa sua alcuni grammi di hashish e questo gli è costato una denuncia.

I fatti

Venerdì 15 aprile i carabinieri della stazione di Monselice hanno chiuso le indagini su un 31enne del posto con una denuncia. L'accusa per l'uomo è di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto nasce da una perquisizione domiciliare: i carabinieri, sospettando che l'uomo fosse dedito a traffici illeciti, hanno deciso di controllare casa sua. E lì hanno trovato 6,4 grammi di hashish oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto è stato posto sotto sequestro e i sospetti dei militari sono stati confermati, da qui la denuncia per il 31enne di Monselice.