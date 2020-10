Pizzicato con un panetto di hashish e quasi mille euro in contanti: pusher in manette

Ha infilato velocemente la mano in tasca, come a voler nascondere qualcosa. E alla perquisizione si è scoperto era hashish.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Nel pomeriggio di domenica 4 ottobre gli agenti hanno notato due ragazzi vicino alla chiesa di via Mortise: uno era seduto in macchina, l’altro era fuori. Quest’ultimo alla vista della volante si è innervosito e ovviamente gli agenti sono scesi per controllare. Il 20enne fuori dalla macchina aveva nascosto in tasca 5 dosi di hashish, mezzo panetto della stessa sostanza e 905 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato.