Pizzicati con quasi due etti di "erba": due 19enni sono finiti nei guai

Hanno destato qualche sospetto due giovani a bordo di un’auto: ad un controllo dei carabinieri è saltata fuori la marijuana.

I fatti

Nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio i carabinieri della compagnia di Abano Terme stavano effettuando un controllo quando a Battaglia Terme hanno visto due ragazzi all’interno di un’auto parcheggiata in via Roma. Dato l’atteggiamento sospetto, si sono avvicinati e hanno perquisito l’abitacolo. I due, M.S., 19enne di Maserà, e R.P., anche lui 19 anni di Maserà, avevano addosso degli involucri contenenti complessivamente 70 grammi di marijuana e avevano nascosto in macchina un altro etto e mezzo circa della stessa sostanza. La droga è stata sequestrata e i due sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio in concorso.