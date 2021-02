Passeggiavano con diversi grammi di marijuana e documenti contraffatti: denunciate

I carabinieri che le hanno fermate hanno trovato la 47enne in possesso di marijuana e di un proiettile, mentre la 17enne aveva modificato la data di nascita sulla carta d'identità per apparire più grande

Giravano in coppia: una aveva la droga, l’altra una carta d’identità contraffatta. Entrambe sono state denunciate dai carabinieri del Norm della compagnia di Piove di Sacco.

Il fatto

Nel pomeriggio di giovedì 25 febbraio i carabinieri a Pontelongo hanno fermato e perquisito una 47enne pregiudicata del posto trovandola con 26 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un proiettile calibro 7,65 parabellum. Con lei c’era anche una 17enne di Codevigo che aveva modificato la data di nascita sulla carta d’identità per sembrare più grande. La prima è stata denunciata per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, la seconda per uso di atto falso.