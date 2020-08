Cerca di fuggire in bici, ma perde l’equilibrio: trovato con marijuana e i soldi dello spaccio

A Padova non doveva proprio esserci e appena ha visto la polizia ha cominciato a pedalare cercando di far perdere le sue tracce. Tutti sforzi inutili: bloccato dagli agenti, prima ha cercato di sbarazzarsi della marijuana, senza successo, e infine è stato pizzicato con i soldi della droga precedentemente venduta. Denunciato un 27enne nigeriano pregiudicato.

La fuga

Nel pomeriggio di mercoledì 12 agosto, i poliziotti in servizio di pattugliamento in zona Arcella, hanno intercettato, in sella alla sua bici, un 27enne nigeriano che appena si è reso conto della Volante si è dato alla fuga. Gli agenti, senza perderlo mai di vista, sono riusciti a fermare la sua corsa approfittando di una momentanea perdita d’equilibrio dal mezzo a due ruote.

La perquisizione

Bloccato, l’uomo ha tentato di disfarsi di un involucro di cellophane contenente 10,08 grammi di marijuana, prontamente recuperato, e a seguito di un controllo più approfondito, gli sono stati trovati anche i proventi della pregressa attività di spaccio per un totale di 215 euro. Accompagnato in Questura, il 27enne è stato denunciato.