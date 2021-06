Fugge alla vista degli agenti che lo bloccano: nascondeva la marijuana negli slip

È scappato alla vista dei poliziotti che lo hanno braccato, scoprendo il motivo della fuga: nascondeva la marijuana negli slip.

L’arresto

Nel pomeriggio di sabato 5 giugno una pattuglia della sezione volanti ha arrestato per detenzione e spaccio di droga un 34enne nigeriano. I poliziotti stavano controllando le strade in zona Madonna Pellegrina quando hanno notato in via Tre garofani il 34enne a bordo di una bici. L’uomo, vedendo la volante, ha abbandonato la bici in mezzo alla strada ed è scappato a nascondersi nelle vicinanze di un condominio. Perché la fuga? È presto detto. I poliziotti lo hanno seguito e bloccato prima che si dileguasse: negli slip aveva un involucro con quasi 69 grammi di marijuana. Aveva anche 185 euro in contanti, probabilmente guadagnati spacciando. È stato arrestato e accompagnato al carcere di Verona Montorio.