Sorpresi a spacciare in bicicletta, espulsi e rimpatriati nel weekend

È proseguita anche questo fine settimana l’attività di contrasto alla microcriminalità da parte dei poliziotti della sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile. Fra catture, denunce ed espulsioni sono cinque i soggetti colpiti dall'incisiva azione di contrasto.

Neomaggiorenne

Un tunisino neo maggiorenne è stato colto in flagranza dell’attività di spaccio e stavolta allontanato dalla città mediante espulsione e d accompagnamento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Torino. Ben noto agli agenti, per essere stato da loro stessi già arrestato anche da minorenne, veniva questa volta sorpreso in via Duprè a prelevare della sostanza dall’interno di un’aiuola. Accortosi della presenza dei poliziotti (ormai ben noti negli ambienti di spaccio di tutta la città), il giovane ha tentato di allontanarsi velocemente dal posto. Sottoposto al controllo gli sono stati trovati addosso più di 10 grammi di hashish ed oltre 1.300 euro, il tutto sottoposto a sequestro. Quasi un anno fa, ancora 17enne, gli stessi agenti lo avevano arrestato perché trovato in possesso di un panetto intero di hashish (un etto) e di una cospicua somma di denaro. Nella circostanza gli era stato pure sequestrato un telefono cellulare con memorizzato un video dove si vedeva un altro giovane nord africano che si riprendeva mentre maneggiava e confezionava della cocaina e riprendeva lo stesso 17enne a sua volta intento al confezionamento in dosi della stessa sostanza. Una volta affidato in comunità, quest’ultimo si era allontanato arbitrariamente e per questo ristretto al CPA di Treviso. Rimesso in libertà ha evidentemente ritenuto di riprendersi la “piazza”. Stavolta, data la maggiore età, è stato però espulso ed condotto al CPR di Torino per essere rrimpatriato.

Irregolari

Sempre per spaccio un altro equipaggio della Squadra Mobile ha fermato e condotto in Questura altri due stranieri irregolari. L’uno, un 27enne del Togo, pregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio, è stato sorpreso in Piazzetta Salvemini in possesso di marijuana ed eroina detenute ai fini di spaccio, nonché di una patente di guida e di due telefoni cellulari compendio di un furto commesso in data 02.11.2022 in P.zza Mazzini su un mezzo in sosta. L’altro, un 29enne tunisino, anche lui con precedenti di Polizia per stupefacenti, è stato sottoposto a controllo in zonaPortello e sorpreso in possesso di sostanza stupefacente (parte della quale veniva dal medesimo dispersa durante il tentativo di fuga) detenuta ai fini di spaccio (gr. 1,52 di cocaina). Entrambi sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure di espulsione.

Via Belzoni

Sempre in tema di contrasto allo spaccio, a seguito ad alcune segnalazioni relative alla presenza di cittadini magrebini dediti allo spaccio in via Belzoni, è stato approntato un altro servizio anche in questa zona della città. Nella tarda sera, gli agenti in borghese notavano tre magrebini che però alla loro vista si davano subito alla fuga in direzione via Altinate, facendo perdere le proprie tracce tra i numerosissimi studenti presenti in zona intenti a consumare bevande ed alimenti. Sul posto dove prima erano stati visti, gli agenti hanno rinvenuto una sacca da bicicletta di colore nera con all’interno delle dosi di cocaina. La stessa bicicletta (pieghevole) sulla quale era appoggiata la sacca, è risultata compendio di furto, e previo verifiche del caso verrà restituita al suo legittimo proprietario.

Pene residue

In collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile di Trapani, sono stati infine catturati e ristretti presso il carcere di Trapani il 35enne T. M., che dovrà scontare una pena residua di 10 mesi di reclusione per spaccio e ricettazione commessi a Padova nell’aprile dell’anno scorso, ed il 41enne K.H., che sempre su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova dovrà espiare anche lui la pena di 10 mesi di reclusione per spaccio. Entrambi erano già stati espulsi e ristretti presso il cpr di Trapani in attesa di Rimpatrio.