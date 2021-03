Intensificati i controlli di polizia tra stazione e Arcella: in un giorno un arresto e una denuncia

Sono stati intensificati i controlli di contrasto allo spaccio e l’attività della sezione volanti e del reparto prevenzione crimine ha portato a un arresto e una denuncia.

L’arresto

Giovedì 18 marzo la pattuglia ha notato un 36enne tunisino vicino al parcheggio tra piazza De Gasperi e via Trieste. L’uomo ha repentinamente fatto dietro front non appena ha visto i poliziotti che lo hanno inseguito e bloccato. Era senza documenti ma con una scorta di droga: quasi 9 grammi di eroina e un involucro di hashish. Come se non bastasse, ha dato un falso nome quindi è stato arrestato non solo per spaccio ma anche per aver fornito false generalità.

La denuncia

Nello stesso giorno i poliziotti sul cavalcavia Borgomagno hanno visto due persone scambiare qualcosa e poi allontanarsi in direzioni opposte alla vista delle divise. Uno dei due, un 40enne italiano, ha cercato di fuggire in bici e pedalando ha fatto cadere un involucro di cocaina: è stato bloccato e accompagnato in questura. L’altro, un tunisino di 35 anni, è stato invece rintracciato la sera stessa e il 40enne ha confermato che si trattava del suo pusher abituale. Il cliente è stato sanzionato mentre il pusher ha ricevuto una denuncia.