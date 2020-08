Pizzicato a vendere droga a un 61enne dalle Volanti della polizia: è stato arrestato

Poco lontano dagli operai che stanno preparando via Tommaseo per la nuova linea del tram è stato arrestato un 32enne per spaccio.

I fatti

Nel primo pomeriggio di mercoledì 5 agosto le Volanti stavano facendo un giro di controllo nella zona della stazione quando si sono imbattuti in due persone. Un tunisino di 32 anni, pregiudicato, stava cedendo della droga a un 61enne di Montebelluna. Quest’ultimo, fermato dagli agenti, ha consegnato spontaneamente due involucri con cocaina ed eroina, confermando l’acquisto avvenuto poco prima. Il pusher, che nel frattempo si era allontanato, è stato raggiunto: aveva 460 euro in contanti, probabilmente guadagnati con lo spaccio di quella mattina. Il 61enne è stato segnalato come assuntore alla Prefettura, mentre lo spacciatore è stato arrestato.