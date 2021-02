Sorpreso dai carabinieri mentre va a vendere marijuana, 28enne viene denunciato

Non era la prima volta che le forze dell’ordine avevano a che fare con lui. Così quando i carabinieri del Nor di Padova gli hanno trovato della marijuana in tasca non sono rimasti sorpresi.

Il fatto

Nella serata di mercoledì 17 febbraio i carabinieri hanno notato una vecchia conoscenza passeggiare sul piazzale della stazione. Si trattava di un 28enne nigeriano senza fissa dimora e con diversi precedenti. Lo hanno fermato e durante la perquisizione hanno trovato un involucro con 11 grammi di marijuana, subito sequestrato. È stato denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio ed era già inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Padova per 3 anni emesso dalla locale questura lo scorso aprile.