Sparatoria a Cittadella dopo una lite tra famiglie

Sparatoria fra le case a Cittadella, quando era quasi mezzogiorno. Un episodio che ha provocato momenti di vera e propria paura tra le persone che hanno assistito a qualcosa di decisamente grave e allo stesso insolito. Non si conoscono i motivi che hanno scatenato tale violenza, tra due diverse famiglie, entrambe di origini sinte. Il fatto si è verificato in Corte Tosoni, a Borgo Treviso. E' stata ricoverata in ospedale una donna che sembrerebbe essere stata picchiata, quindi non colpita da colpi di arma da fuoc. Sul luogo della lite, per terra, sono stati trovati bossoli sparati da un'arma da fuoco. Indagano i carabinieri. Al momento si sa che, lo raccontano dei testimoni, due auto sono state viste fuggire via dopo la sparatoria e poco dopo da uno di questi veicoli è stato abbandonato il corpo della donna. visibilmente ferita che è stata poi prontamente soccorsa e condotta in ospedale.

