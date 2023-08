Spari alla casa del giornalista Ario Gervasutti, il mandante è un ex senatore

Altro che scambio di persona, era proprio lui il destinatario dei colpi di pistola sparati contro la sua abitazione. E ora c'è pure il nome del mandante di quesa azione violenta e intimidatoria. E' l’ex senatore della Lega, il vicentino Alberto Filippi, amministratore delegato della Unichimica srl di Torri di Quartesolo, che sarebbe il mandante dell’attentato subìto dal giornalista Ario Gervasutti nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2018, quando all'’1.45 cinque colpi di pistola furono sparati contro la sua abitazione di Padova. Gersvasutti è stato direttore del Giornale di Vicenza e attualmente è caporedattore al Gazzettino. Quella notte a rischiare maggiormente fu il figlio minore visto che i proiettili entrarono nella stanza del giovane.

La vicenda, ricostruita dai due pm antimafia della Dda di Venezia, l'ex senaotre Filippi «ha incaricato, dandogli un compenso in denaro, Santino Mercurio (altro indagato) di compiere un atto intimidatorio nei confronti dell’ex direttore de “Il Giornale di Vicenza”, Ario Gervasutti. L’atto intimidatorio compiuto materialmente da Santino Mercurio, in concorso con soggetti allo stato non identificati, si concretava nell’esplosione di cinque colpi di pistola contro l’abitazione del giornalista, a Padova», si legge nel capo di imputazione della Dda che ha chiuso le indagini preliminari nei confronti dei 43 indagati. Alberto Filippi, 57 anni, senatore leghista fino al 2013 (era stato espulso dal partito nel 2011), e noto imprenditore di Arcugnano dal 2002 al vertice di «Uniholding spa», azienda leader nella distribuzione di prodotti della chimica di base, con sede a Torri di Quartesolo. All’imprenditore, al «sicario» e ad altri soggetti non ancora identificati i pm antimafia Lucia D’Alessandro e Stefano Buccini contestano l’articolo 416 bis del codice penale, cioè l’associazione di tipo mafioso, perché «in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Alberto Filippi incaricava Santino Mercurio, dandogli un compenso in denaro, di compiere un atto intimidatorio nei confronti dell’ex direttore del Giornale di Vicenza, Ario Gervasutti».