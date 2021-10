Si spara accidentalmente a un piede: cacciatore portato d'urgenza in ospedale

Si è sparato a un piede. Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente, fatto sta che un pensionato ha sparato un colpo ed è finito in ospedale.

Il fatto

Nella mattinata di lunedì 4 ottobre i carabinieri sono accorsi in via Dossi ad Arzercavalli, frazione di Terrassa Padovana dove si è sentito uno sparo. Un 72enne si trovava nel suo capanno per la caccia: forse stava sistemando, pulendo, non si sa ancora. Fatto sta che si è sparato accidentalmente al piede sinistro con il proprio fucile, regolarmente detenuto. Il pensionato è stato portato d’urgenza all’ospedale di Padova con codice rosso. Dovrà subire un intervento chirurgico.