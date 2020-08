Spaventoso incidente per l'ex portiere del Padova, Bonaiuti

Grave incidente per quello che è l'attuale preparatore dei portieri dell’Inter ed ex bandiera del calcio Padova, Adriano Bonaiuti. E’ rimasto ferito domenica 23 agosto mentre si stava allenando in bici, finendo contro un Suv che stava facendo uscendo in retromarcia da un cancello a Grottammare (Ascoli Piceno) che non lo avrebbe visto sopraggiungere.

Fuori pericolo

L’ex portiere di Juventus, Sambenedettese e appunto Padova, con il quale ha disputato 174 partite, ha sfondato il lunotto posteriore dell’auto mentre scendeva verso la statale Adriatica per poi successivamente cadere sull’asfalto. È stato immediatamente trasportato in codice rosso, in eliambulanza, all’ospedale di Ancona: rianimato dopo aver perso conoscenza, non è in pericolo di vita. Bonaiuti era rientrato a Grottammare, dove vive, dopo la trasferta tedesca con l'Inter, di Europa League.