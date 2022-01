Sprovvisto di Green pass: udienza negata all'avvocato

Il diniego opposto dal tribunale berico ad un legale padovano è al centro di un esposto penale. E potrebbe divenire l'espediente per eccepire la validità sul piano costituzionale della disciplina che nelle aule di giustizia impone il certificato verde.

l Tribunale di Vicenza nega all'avvocato Giorgio Destro del foro di Padova l'ingresso a Borgo Berga perché pur avendo una udienza non esibisce il Green pass. Non potendo così patrocinare la sua assistita Franca Equizi (era in calendario una udienza di affidamento di incarico peritale in previsione della autopsia che dovrà accertare le cause della morte della madre della stessa Equizi), quest'ultima ha deciso di indirizzare un esposto penale alla magistratura. Esposto che prende di mira la normativa tesa al contrasto del Covid-19. L'episodio è andato in scena due giorni fa ma l'esposto è stato depositato il 19 gennaio.

