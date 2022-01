Blitz della squadra mobile, due arresti e due denunce per spaccio

Quattro pusher sono stati individuati dalla Squadra mobile nell’arco di una giornata. Due sono stati arrestati e due denunciati.

I fatti

Mercoledì 26 gennaio gli agenti della Squadra mobile hanno effettuato un intervento tra la stazione e il Portello. In via Bixio è stato fermato un 17enne tunisino mentre cedeva un involucro di cocaina a un giovane italiano mentre in via Tommaseo una 36enne del Messico è stata vista mentre consegnava eroina in cambio di 60 euro a uno straniero. Entrambi sono stati denunciati mentre i clienti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Un 23enne tunisino, invece, è stato arrestato. È uscito dal locale Kfc di fronte la stazione per consegnare 4 dosi di hashish, recuperate subito prima da un cespuglio, a un italiano che in cambio pagava 30 euro. I poliziotti lo hanno bloccato e nella siepe usata come nascondiglio hanno trovato altre dosi (per un totale di 10 grammi) di hashish e un panetto da 25 grammi. È stato arrestato e dovrà lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. La stessa sorte tocca a un 27enne tunisino fermato al Portello: nascondeva in un pacchetto di sigarette sotto un cespuglio l’eroina.