Si stacca un pezzo della statua di Sant'Antonio dalla facciata dell'hotel

Un pezzo del cappello di Sant'Antonio si è staccato ed è rovinato a terra. È accaduto nel pomeriggio del sabato santo, la statua è quella sulla facciata dell'hotel Donatello.

Il fatto

Erano da poco passate le 17.30 di sabato 16 aprile quando in via del Santo si è sentito un forte rumore. Dalla statua di Sant'Antonio posizionata nella nicchia dello spigolo della facciata dell'hotel Donatello si è staccato un pezzo del cappello. Un pezzo di marmo lungo 27 centimetri si è schiantato al suolo. Nessuno passava in quel momento perciò non ci sono feriti però sono stati chiamati i vigili del fuoco. Saliti con un'autoscala, i pompieri hanno controllato la scultura per verificare che non se ne staccassero altre parti: da quell'altezza può essere davvero pericoloso. Il pezzo caduto è stato consegnato al proprietario dell'hotel Donatello.