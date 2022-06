Stadio Euganeo, inchiesta sugli appalti: ci sono 4 indagati

Turbativa d'asta e subappalto illecito in violazione della legge numero 646 del 1982 (legge Rognoni-La Torre). I lavori dello stadio rischiano di mettere nei guai due funzionari del Comune di Padova del settore Lavori pubblici e due imprenditori, oltre che di oscurare anche la recente vittoria schiacciante di Sergio Giordani alle elezioni. I quattro sono indagati per il cantiere dello stadio Euganeo, una serie di lavori previsti in tre stralci del valore di 5 milioni e 800 mila euro per la realizzazione della nuova curva e di un palazzetto dello sport per il basket e di una palazzina polifunzionale. Indagati a vario titolo per i due reati sono l'architetto Stefano Benvegnù, 58 anni di Padova responsabile del Servizio Edilizia del Comune di Padova e rup-responsabile unico del procedimento per il cantiere (difeso dall'avvocato Marco Ravazzolo); il geometra del Comune Giacomo Peruzzi, 51enne direttore dei lavori (avvocato Gianni Morrone); il legale rappresentante dell'impresa che ha vinto l'appalto Esteel di Roma, l'ingegnere Elio Scirocchi, 55 anni; e Giovanni Vattiato, titolare di Tecnoedil con sede a Erbusco nel Bresciano.

L'esposto

A far partire l'inchiesta, su cui c'erano i primi dubbi dopo il ritrovamento di una telecamera della guardia di finanza proprio nell'ufficio di uno dei funzionari, è stato un esposto poi gestito dal pm Benedetto Roberti. Dopo il ritrovamento casuale della telecamera, è stata fatta una perquisizione nell'ufficio dei due funzioanari. Nel mirino c'è la ditta Esteel che si sta occupando dei lavori, che avrebbe subappaltato alcuni lavori a Tecnoedil senza la preventiva e necessaria autorizzazione come prevede la legge Rognoni-la Torre. E così Esteel avrebbe affidato interventi a una ditta senza le certificazioni richieste. Il cantiere è stato consegnato a Esteel nel gennaio 2021: tempo per il completamento 275 giorni. Di fatto, però, i lavori sono iniziati lo scorso maggio perché - aveva spiegato il Comune nei mesi scorsi - nel sottofondo dell'Euganeo sono stati trovati sottoservizi (cavi elettrici, tubi del gas e dell'acqua) mai segnalati. Lo stadio, a giugno 2022, non è ancora pronto