Presentato alla festa della polizia il reportage degli allievi dell'istituto Valle

Gli studenti dell’istituto Valle hanno presentato il loro reportage durante la cerimonia per i 170 anni della fondazione della polizia di Stato.

Il progetto

Quattro studenti che frequentano il settore tecnico foto e videografico del Valle hanno effettuato uno stage di alternanza scuola-lavoro con gli agenti della polizia scientifica. Hanno appreso nozioni di balistica, capito come funzionano i sopralluoghi e fatto un’esperienza che difficilmente dimenticheranno. Alla fine dello stage hanno realizzato un reportage con tutto ciò che avevano imparato: è stato mostrato lo scorso 12 aprile alla festa per i 170 anni della polizia, svoltasi al centro congressi in Fiera, nella nuovissima Sala Giotto. Il questore Antonio Sbordone ha sottolineato quanto sia determinante dare continuita? a tali progetti e collaborazioni con gli istituti scolastici e di formazione, augurando agli studenti di poter mettere il piu? possibile a frutto le proprie ambizioni professionali.