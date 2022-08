Le stagioni del suono dell’OPV alle antiche terme di Montegrotto martedì 30 agosto

Ultimo appuntamento per la riuscita rassegna Therme Theatrum organizzata dal Comune di Montegrotto Terme presso le antiche terme romane. Martedì 30 agosto alle 21 OPV Orchestra di Padova e del Veneto presenterà il programma di J.S. Bach e Antonio Vivaldi / Max Richter «Le stagioni del suono» con Anna Tifu violino solista e concertatore.

Concerto

In apertura il “travolgente” Concerto Brandeburghese n. 3 in sol maggiore, a cui fa seguito Recomposed: Vivaldi - The Four Seasons nella riscrittura di Richter che afferma «è stato come guidare attraverso un meraviglioso paesaggio conosciuto usando una strada alternativa per apprezzarlo di nuovo come la prima volta. I biglietti possono essere acquistati in prevendita su myarteven.it o vivaticket.com e relativi punti vendita del circuito, oppure presso l’area Archeologica di viale Stazione/via Scavi il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio. Intero € 14, ridotto € 10. Riduzioni per under 12, over 65 e abbonati 56^ stagione concertistica OPV. In caso di maltempo l’evento verrà recuperato il giorno successivo Il biglietto di ingresso a ciascuno degli spettacoli darà poi diritto ad usufruire del servizio di vista accompagnata alle aree archeologiche e a un biglietto ridotto per museo del Termalismo di Montegrotto Terme fino al 31 dicembre.