Stalker arrestato mentre pedina la ex che passeggia col suo compagno

Una coppia, nel primo pomeriggio di sabato 23 marzo, è uscita di casa per andare a fare visita ai genitori di lui quando hanno notato, proprio nei pressi della loro abitazione, la presenza dell’autovettura dell’ex di lei. Era proprio sotto casa, tanto che una volt che la coppia si è incamminata verso la loro destinazione l'uomo ha iniziato a pedinarli. Un comportamento che è continuato per diversi minuti, il 49enne non desisteva da tale comportamento. Per questo il compagno della vittima ha subito contattato il 112 della Centrale Operativa dei Carabinieri, spiegando i vari atteggiamenti e comportamenti che l’uomo poneva in essere con la sua condotta di guida.

I Carabinieri sono sempre in continuo contattato telefonico e venivano puntualmente aggiornati sugli spostamenti del mezzo del 49enne, intercettandolo in via Tartaglia. Fermato, a specifica domanda sul motivo della sua presenza a casa della ex, tentennava nella sua risposta adducendo delle scuse poco credibili. L’ uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare: all’interno di uno zaino sono stati trovati un cutter di colore giallo lungo 23 cm con lama 10 cm. Il tutto è stato sequestrato. L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato portato nella sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo.