Stalker a casa dell'ex fidanzata, il padre di lei lo affronta e chiama la polizia facendolo arrestare

Lo ha visto arrivare dalla finestra, salire le scale esterne nonostante avesse nei suoi confronti un divieto di avvicinamento. La giovane ha chiamato il papà che a sua volta ha allertato la polizia.

Il fatto

Era l’una e mezza di mercoledì 3 marzo. Un ragazzo nigeriano si è recato a casa dell’ex fidanzata 22enne, italiana, nonostante avesse un divieto di avvicinamento nei suoi confronti, stabilito a seguito della denuncia di lei. La giovane lo ha visto arrivare dalla finestra, entrare in giardino e salire le scale esterne all’abitazione per arrivare al suo appartamento. Terrorizzata, ha chiamato suo padre. L’uomo è corso fuori e ha affrontato l’ex fidanzato della figlia: gli ha detto di andarsene dalla sua proprietà. Ma il giovane non ha mosso un passo. Se ne sarebbe andato solo se la 22enne avesse ritirato la denuncia. L’uomo ha quindi chiamato la polizia che una volta arrivata ha bloccato lo stalker. Il ragazzo è stato arrestato per violazione di domicilio e denunciato per aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa.