Litigi e rumori molesti sotto l'effetto dell'alcol e della droga: coppia accusata di stalking condominiale

Urla, rumori, persone poco raccomandabili in giro per il condominio. La vita per un intero palazzo dell’Arcella era diventata insopportabile e una coppia ha ricevuto un provvedimento di stalking condominiale.

Il fatto

Giovedì 25 novembre una coppia che vive all’Arcella si è vista notificare il provvedimento firmato dal questore Antonio Sbordone. Questo perché la vita in quel condominio era diventata impossibile tanto che intere famiglie hanno cominciato a soffrire di ansia e temevano per la propria incolumità. Nel corso dei mesi diverse volte le forze dell’ordine e il 118 sono dovuti intervenire per le urla, i rumori molesti, i litigi tra i due fidanzati, spesso ubriachi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Lui era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. A volte la coppia invitava conoscenti che poi vagavano per gli spazi comuni ubriachi o drogati.